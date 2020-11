"Manifiéstate pacíficamente. No a la violencia": el mensaje de Christian Cueva

La selección peruana está a horas de enfrentar a Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias, sin embargo, muchos de sus integrantes se dieron un tiempo para pronunciarse sobre los conflictos políticos que vive el país.

Christian Cueva fue uno de ellos: “Gracias a Dios, soy peruano con mucho orgullo. Oro por mi patria y para que los políticos escuchen y entiendan el sentir del pueblo peruano. Manifiéstate pacíficamente. No la violencia. No a los saqueos. No al vandalismo. No a la corrupción. Fuerza compatriotas, estamos juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El volante de la selección peruana solo fue uno de los tantos integrantes de la selección peruana que se manifestó en sus redes sociales. Uno de los primeros fueron Renato Tapia, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

��️ Ricardo Gareca: "Lo único que pido es que haya paz y tranquilidad. Es momento para estar unidos. No voy a hablar de política. Cuando hay unidad nacional, Perú es un país fuerte".#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú �� — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) November 11, 2020

Ricardo Gareca tampoco fue ajeno a la problemática: "No voy a opinar de política, una vez lo hice y no cayó bien a algunas personas, pero en este caso lo que interesa, más allá de la política, es que haya unidad. Ya han demostrado que cuando hay unidad es un país fuerte".

La selección peruana buscará su primer triunfo en la historia de las Eliminatorias en Santiago. El último mejor resultado que consiguió fue el empate 1-1 rumbo a Corea y Japón.

Lee También