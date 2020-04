Sinceridad brutal: Saviola se lamentó por la forma en la que se retiró en River

Allá por el ya lejano año 1998, un diminuto Javier Saviola con apenas 16 años de edad debutó profesionalmente con la camiseta de River Plate. Ramón Ángel Díaz lo mandó al campo de juego en un partido muy complicado como visitante de Gimnasia de Jujuy. Y aquel adolescente cuya camiseta le quedaba enorme respondió inmediatamente, marcando un auténtico golazo para que el Millonario pueda llevarse algo del encuentro. A partir de allí, la carrera del 'Conejito' en el conjunto del barrio porteño de Núñez fue en claro ascenso.

Saviola no demoró en meterse a los hinchas en el bolsillo, siendo el goleador del campeonato en el Torneo Apertura 1999 y brillando también en el Torneo Clausura 2000 obtenido meses después. Pero claro, sus enormes rendimientos despertaron el interés de un gigante del viejo continente como Barcelona, que terminó haciéndose con sus servicios y entristeciendo a todo el pueblo Millonario. Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiakos y Hellas Verona fueron los equipos que siguieron en su carrera.

Javier Saviola durante su segunda etapa en River. (Foto: Getty)

Pero, finalmente, en el 2015 y luego de mucho tiempo de espera, Saviola retornó al club de sus amores, el cual lo recibió con los brazos abiertos. Y, si bien es cierto que fue parte del plantel que se hizo con el título en la Copa Libertadores de ese año, también es verídico que el artillero no dejó una buena imagen en su segundo paso por la institución. Tal es así que no logró marcar ningún tanto al cabo de sus 17 compromisos oficiales antes de concretar su retiro definitivo en 2016.

"Sin dudas me hubiese gustado terminar de otra manera, pero estoy muy agradecido al club. Siempre mi deseo fue retirarme en River. Pude volver con mis hijos, ganar una Copa Libertadores y estar en un equipo sumamente prestigioso. Estoy feliz de haber vuelto y de cómo me trataron", exteriorizó Saviola en declaraciones brindadas a 'TNT Sports'. "Mi vuelta no tuvo tanta trascendencia como hubiera querido", profundizó el exfutbolista, hoy ya con 38 años de edad.

Muy diferentes habían sido los números de Saviola en su primer paso por River, donde también fue parte del título en la Suruga Bank del año 2015 frente a Gamba Osaka: de 1998 a 2001, el 'Conejito' defendió la camiseta del Millonario en 120 oportunidades de manera oficial, aportando la muy positiva suma de 58 anotaciones y 36 asistencias. Cabe recordar que supo conformar un tridente realmente espectacular junto con Pablo Aimar y el colombiano Juan Pablo Ángel.

