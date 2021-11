Sport Recife vs. Bahía por el Brasileirao: hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Sport Recife recibirá a Bahía, por la fecha 33 del Brasileirao, HOY, jueves 18 de noviembre, a partir de las 21:00 horas (hora Brasil). Este partido se va a disputar en el Estadio Arena de Pernambuco.

El conjunto dueño de casa no está atravesando un buen presente y su estado es crítico: perdió en sus últimas tres presentaciones (vs. Fluminenense, América Mineiro y Ceará, respectivamente) y se ubica en la 19° posición, con 30 puntos. Está a nueve del último que no desciende y, a falta de cinco jornadas, debe ganar todo lo que le queda.

Del otro lado, el elenco visitante arriba a este cotejo después de sufrir una durísima goleada por 3-0 contra Flamengo. Esta derrota le cortó una racha de siete partidos seguidos sin perder: tres victorias y cuatro empates. Con 36 unidade, en el 17° lugar, está a tres de Atlético Goianiense, quien se está salvando del descenso.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue el pasado 1 de agosto, en Fonte Nova. En aquella ocasión, Recife se hizo fuerte de visitante y logró la victoria por 1-0. ¿Qué pasará en esta oportunidad?

¿Cuándo se enfrentan Sport Recife y Bahía por el Brasileirao?

Sport Recife recibe al Bahía, por la fecha 33, HOY, jueves 18 de noviembre, en el Estadio Arena de Pernambuco.

Hora por país:

Brasil: 21.00 horas

Argentina: 21.00 horas

Chile: 21.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Paraguay: 21.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Colombia: 19.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas PT / 19.00 horas ET

¿Qué canal de TV transmitirá el encuentro EN VIVO?

Este partido por el Brasileirao será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, por las pantallas de Premiere y Star+.