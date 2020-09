Suárez: "De San Lorenzo no me llegó nada, una lástima"

Una novela más entre un futbolista y el Barcelona durante este mercado de pases que llega a su fin. Porque no fue hace mucho que Lionel Messi mandó un fax diciendo que se quería ir, generando un escándalo a nivel mundial y terminando todo en una entrevista en la que el argentino confesó que su deseo era buscar otro club, pero el presidente no cumplió con su palabra y finalmente debía quedarse.

El desenlace de la historia que protagonizó Luis Suárez fue muy distinto, ya que hoy mismo tuvo su despedida formal del conjunto culé con Josep Bartomeu a su lado, siendo oficial que seguirá su carrera en el Atlético Madrid de Diego Simeone.

Casi todas las preguntas tuvieron que ver con estos últimos días de mucha tensión entre él y la institución, los rumores de que podría haberse ido a la Juventus, el hecho de que Ronald Koeman no lo tenga en cuenta desde que llegó. Pero una fue la que salió de molde y sorprendió a todos.

No sólo por el cuestionamiento, sino también por la respuesta que llegó del lado del uruguayo. Un periodista de TyC Sports, medio argentino, le consutló si desde San Lorenzo le habían mandado al menos un mensaje para intentar conquistarlo de que translade sus goles a otro continente.

Lejos de largar un no rotundo, 'Lucho' expresó, entre risas: "No me llegó nada. Lo vi en su momento, cuando se dijo todo lo vi, me dijeron. Pero expresamente no me llegó nada, así que una lástima", soltó. ¿A qué se refiere? Poco tiempo atrás, Marcelo Tinelli, presidente del club de Almagro, dijo que ante el más mínimo guiño del uruguayo, lo iba a buscar.

Pero ya es tarde. El crack fichó para otro enorme del deporte y buscará seguir agrandando sus estadísticas que lo posicionan sin dudas como uno de los mejores delanteros del planeta. Quizás cuando termine su contrato con el 'Colchonero', desde el 'Cuervo' tengan una nueva posibilidad.

Lee También