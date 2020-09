Suárez se lleva al Barcelona en su corazón: "Van a tener un Culé más esté donde esté"

Haciendo oficial uno de los traspasos más importantes del presente mercado de pases, Barcelona anunció el pasado miércoles la partida de Luis Suárez al Atlético Madrid. Luego de seis años en los que se dio el lujo de vivir un gran puñado de alegrías, el Pistolero abandona la institución Culé pasa pasar a las filas del elenco Colchonero.

Confirmada la transferencia, el titán de la Liga Española le brindó al uruguayo la posibilidad y privilegio de llevar a cabo una pequeña rueda de prensa, la cual se llevó a cabo este jueves. Visiblemente emocionado por la situación, el atacante se mostró orgulloso en todo momento por lo que fue su ciclo como elemento Blaugrana.

Enviándole un mensaje claro y directo a la afición de la institución, Suárez se dirigió a los seguidores del Barcelona y afirmó: "Que siempre sepan que van a tener un Culé más esté donde esté. Quiero agradecerle eternamente a toda la gente".

�� @LuisSuarez9: "Nunca imaginé que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso"



EN DIRECTO en BarçaTV+

▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/0fGp7WZyMg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

Dejando al desnudo un profundo sentimiento de orgullo por lo logrado en las filas del club Blaugrana durante su ciclo allí, el oriundo de Uruguay manifestó: "Llegar acá y cumplir el sueño de jugar en el Barcelona es uno hecho realidad. Llegar donde llegué es algo que no me lo imaginaba. En el Barcelona tenés que estar constantemente rindiendo al máximo y no sabés cuánto tiempo podés durar. Me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de los seis años maravillosos y espectaculares que viví acá".

Dejando en claro que se dio el lujo de cumplir un sueño con creces, Suárez, conteniendo las lágrimas, marcó: "Viví muchísimos momentos que me quedarán en el recuerdo. Hemos pasado momentos complicados, pero me quedo más con conseguir una Champions, marcar, hacer lo que cualquier jugador sueña, jugar con jugadores maravillosos que los veía jugar en la PlayStation...".

Lee También