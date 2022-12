Conmebol realizó el sorteo del Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023. Quedaron conformados los grupos y el orden de los cruces.

Sudamericano Sub 20 Colombia 2023: Conmebol conformó los grupos

Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

Este martes 21 de diciembre la Conmebol realizó el sorteo del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023, que se llevará a cabo entre el 19 de enero y el 12 de febrero en la ciudades de Bogotá (Estadio El Campín y Metropolitano de Techo) y Cali (Estadio Pascual Guerrero y Deportivo Cali), certamen que definirá a los representantes de la región en la Copa Mundial de Indonesia y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Por un lado, el elenco anfitrión integra el Grupo A con Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Mientras que el Grupo B los constituyen Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Vale aclarar que los participantes se enfrentarán todos contra todos y avanzarán a una fase final de la misma modalidad de competencia, los mejores tres de cada zona.

Así será el orden de las fechas del Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023

El sorteo además estableció el orden de los enfrentamientos de cada zona. Por el Grupo A, la primera fecha tendrá a Colombia cruzando a Paraguay y Perú a Brasil. Segunda jornada: Colombia vs. Perú y Argentina vs. Paraguay. Tercera: el clásico Argentina ante Brasil y Paraguay contra Perú. Cuarta: Colombia frente a Brasil y Argentina con Perú. Quinta: Colombia vs. Argentina y Brasil contra Paraguay.

En el caso del Grupo B, la primera fecha será: Ecuador vs. Chile y Bolivia ante Venezuela. Segunda: Bolivia ante Ecuador y el siempre vibrante Chile vs. Uruguay. Tercera: Uruguay frente a Venezuela, Chile contra Bolivia. Cuarta: Venezuela ante Ecuador y Uruguay vs. Bolivia. Quinta: Ecuador frente a Uruguay y Venezuela con Chile.

El Sudamericano brindará cupos para participar del Mundial de Indonesia y de los Juegos Panamericanos

El Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023 brindará a los cuatro mejores ubicados, sus boletos para la Copa Mundial de la FIFA de Indonesia 2023 que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Además, los tres primeros también serán parte de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se desarrollarán entre el 20 de octubre y el cinco de noviembre también del año que viene.