Teófilo Gutiérrez da de qué hablar cada vez que lo entrevistan, en la última oportunidad contó varios detalles de su vida y afirmó que quiere regresar a la Selección Colombia.

El delantero comentó que su sueño es volver a la 'tricolor' y que ojalá pueda jugar el Mundial de Qatar, haciendo lo que hizo el alemán Miroslav Klose que jugó en Brasil 2014 con 37 años y muchos de sus seguidores dicen que tiene con qué volver a la Selección.

"Klose a los 37 años jugó en Brasil 2014, fue campeón y quedó goleador. Yo le dije a mis compañeros que yo no duermo hasta que Dios me permita otra vez ponerme la amarilla y ya decir que me retiro de la selección, si Dios y el entrenador me dan la oportunidad'', dijo en entrevista al periódico El Heraldo.

El goleador aseguró que él hace las cosas bien para que le den la oportunidad de jugar con la Selección: ''Cuando uno hace las cosas bien uno tiene que dormir tranquilo, pero mi anhelo siempre es poner la camiseta amarilla, esa es mi pasión", comentó Gutiérrez.

Teófilo buscará seguir siendo protagonista con el Junior en la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, y así tener más opciones de volver a ser convocado a la Selección Colombia.

