"Yo en este momento debo apoyarme en jugadores emblemáticos y Tevez lo es. Es nuestro emblema", dijo Gustavo Alfaro en una de sus primeras conferencias de prensa como entrenador de Boca a comienzos del año pasado.

Sin embargo, cuando dijo esas palabras el director técnico, Alfaro nunca pensó en qué pasaría si el Diez no le respondía dentro del campo de juego.

Tranqui Tevez hablando de Alfaro... pic.twitter.com/o85s5cg596 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 6, 2020

Finalmente, el entrenador no renovó y dejó de ser entrenador de Boca el último 31 de diciembre. Hoy, con Miguel Ángel Russo de entrenador, Tevez se refirió al año pasado.

"La confianza con Alfaro se rompió antes. Jugamos dos partidos, no jugué bien y al tercero me saca. No era tanto la bandera del equipo... Si no me bancan ahí, me di cuenta que las cosas eran diferentes", respondió en Fox Sports.

Por otra parte, recordó cómo fue enterarse que no iba a jugar contra River en el Superclásico del Monumental: "Me enteré el día anterior al Superclásico que no jugaba. Yo respeto mucho a mis compañeros y en ese momento cerré la boca. Traté de poner la cabeza fría pero no pude, fue más fuerte que yo".

Además, finalizó: "Cuando entendí que era para cuidarme o para ponerme los últimos minutos, era tarde. Me lo dijo en el vestuario de River, yo estaba con la cabeza dada vuelta".

+ El video:

"CUANDO NO JUGUÉ CON RIVER TRATÉ DE TENER LA MENTE FRÍA, PERO NO PUDE"#FOXRadio | Carlitos se refirió a su relación con Gustavo Alfaro y el momento del quiebre en la relación. pic.twitter.com/hWzGu7Rvvz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 6, 2020

