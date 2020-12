Tevez contó por qué le dejó el penal a Villa: "Ayer pateé 3 y los 3 me los atajó Andrada"

Esta noche, Boca Juniors y Racing Club se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El xeneize debía dar vuelta la serie luego de caer por 1 a 0 en Avellaneda la semana pasada.

Miguel Ángel Russo superó tácticamente a Sebastián Beccacece y logró ganarle 2 a 0 a su rival en La Bombonera.

Al segundo gol de los locales lo anotó Sebastián Villa, quien se hizo cargo de un penal provocado por Eduardo Salvio.

Fue Carlos Tevez quien le cedió la pelota al colombiano, que fue certero en la definición y le dio el triunfo a los suyos.

¿Por qué pateó el penal #Villa? Carlitos #Tevez contó el motivo por el que le cedió la pelota al colombiano en un momento bisagra en la llave, para la victoria de #Boca y avanzar a semifinales de la #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/vBrP7lzK4N — SportsCenter (@SC_ESPN) December 24, 2020

Al finalizar el encuentro, Carlitos contó el por qué de su decisión: "Se dio. Ayer yo pateé 3 penales y los 3 me los atajó Esteban. Hoy no estaba confiado y él sí porque ayer metió los goles él. Me pareció justo que lo patee él". ¡Boca ya está en semis!

