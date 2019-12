Tevez, sobre irse a China: "Hasta yo me arrepentí de la decisión que tomé"

La expectativa es total para saber qué sucederá con el futuro de Carlos Tevez ahora que Boca cambió de dirigencia.

Juan Román Riquelme le tiró un guiño al Apache, dando a entender que se iba a poder quedar en el club al menos por una temporada más.

Hoy, el jugador anduvo de gira por varios medios deportivos, y en todos explicó que si no se da la oportunidad de continuar en el club de sus amores, quizás el retiro es la mejor opción.

Además, tanto en TyC Sports como en el programa de Fox Sports 90 Minutos, contó cómo vivió la vuelta al fútbol argentino luego de irse a China.

"ME ARREPENTÍ DE IRME A CHINA"#90MinutosFOX | Carlos Tevez ante lo que fue su salida de Boca Juniors a fines de 2016, cuando partió al Shanghai Shenhua del fútbol chino. pic.twitter.com/EsoJYSAEIr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 16, 2019

"Hubo un Tevez antes de China, y otro después de China, eso está más que claro. Porque la decisión que tomé, hasta yo me arrepentí. Cuando un jugador se arrepiente de decisiones tan drásticas como estas, le cuesta muchísimo", explicó.

Y luego, profundizó: "Más volver al club, que todos te miren de reojo, ver qué hacés y qué no. Es mucho más difícil, se me hizo cuesta arriba. La gente te mira de reojo, y vos mismo también. Eso hace que uno no llegue al nivel que quiere".

"MI RELACIÓN CON GUILLERMO CUANDO VOLVÍ DE CHINA NO FUE BUENA"#90MinutosFOX | Carlos Tevez ante lo que fue el día a día con el Mellizo en Boca. pic.twitter.com/nrAVGjX2Sn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 16, 2019

No solo en su rendimiento afectó, sino también en su relación con quien era técnico en ese momento: Guillermo Barros Schelotto.

