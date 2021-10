The Strongest y Blooming se ven las caras, por la fecha 25 de la Primera División de Bolivia, este sábado, 30 de octubre. Conoce, en esta nota, la hora y el canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

The Strongest recibirá a Blooming, por la fecha 25 de la Primera División, este sábado, 30 de octubre, a partir de las 15:00 horas (hora Bolivia). Este partido se va a jugar en el Estadio Hernando Siles.

El conjunto dueño de casa se juega todo en esta jornada y sueña en grande: con una racha de siete duelos seguidos sin perder, es escolta de Always Ready (con un punto menos) y buscará quedarse con el primer lugar en la última fecha. Para colmo, en su presentación más reciente igualó sin goles frente a Guabirá y no pudo aprovechar que el líder también había cedido puntos. Para The Strongest es ganar o ganar.

Del otro lado, el elenco visitante también se juega mucho en este encuentro: luego de empatar por 1-1, en condición de local, frente a Oriente Petrolero, sigue estando fuera de la zona de promoción, aunque la diferencia apenas es de tres unidades. Por ende, necesita al menos empatar para no sufrir y asegurarse otra temporada más en Primera División.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue el pasado 21 de julio. En aquella ocasión, Blooming aprovechó la localía y logró ganar el encuentro por 2-0. ¿Qué pasará en esta oportunidad?

¿Cuándo juegan The Strongest y Blooming por la Primera División?

The Strongest y Blooming se ven las caras, por la fecha 25, este sábado, 30 de octubre, en el Estadio Hernando Siles.

Hora por país:

Bolivia: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

México:14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT / 15:00 horas ET

¿Qué canal de TV transmitirá el encuentro EN VIVO?

El partido por la Primera División de Bolivia será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, por la pantalla de Tigo Sports App.