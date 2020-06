Tranquilo, Comesaña: el DT de 72 años podrá dirigir sin problemas al Junior

Fue le propio secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, Ricardo Plata, quien aclaró al situación de Julio Comesaña que tanto ha dado de qué hablar. Por la crisis sanitaria, debido al Coronavirus, el Gobierno colombiano decretó que las personas mayores de 70 años iban a tener una extensión mucho mayor de la cuarentena. El colombo-uruguayo puso una tutela contra Iván Duque por este medida, puesto que le "impediría" trabajar con Junior.

Según el Secretario, el decreto de la cuarentena no le impide a Julio Comesaña trabajar. En declaraciones para el diario El Heraldo, explicó que cualquier persona que pertenezca a los sectores habilitados para reanudar sus operaciones puede efectuar su funciones de trabajo. En este caso, el FPC ya cuenta con el aval para regresar y, cuando eso ocurra, Julio Comesaña lo podrá hacer sin ningún problema.

“En ningún lado lo restringe explícitamente, el decreto no dice: si usted tiene más de 70 años no puede trabajar... Está en todo se derecho de trabajar si así lo considera, no tiene que efectuar ninguna medida adicional”.