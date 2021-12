El delantero brasileño, de recordado paso por equipos como Sao Paulo y Sevilla, compartió en redes sociales que no seguirá jugando fútbol profesional.

A través de su cuenta de Instagram, Luis Fabiano, el atacante que visitó en varias oportunidades de la camiseta de la selección de Brasil, anunció que oficialmente cuelga los guayos y se retira de la actividad profesional como futbolista, luego de más de 20 años de carrera.

Justamente, el último equipo en el que jugó el brasileño fue en Vasco da Gama, sin embargo, las lesiones aquejaron el último tiempo del ariete, quien no encontró regularidad en la institución debido a las dolencias que presentó en su pasaje por la institución de Río de Janeiro.

"¡Ha llegado el momento! En los últimos cuatro años he luchado mucho contra mi cuerpo para volver a hacer lo que más me gusta. Fueron muchas horas de tratamiento, entrenamiento, fortalecimiento, cirugías, que fueron dos, pero no gané esta batalla", así lo relató el exdelantero.

En su carrera se le recuerda por su paso por Sao Paulo y Sevilla, instituciones en las que dejó una huella altamente imborrable. Fueron 404 goles los que anotó en 773 partidos, cumpliendo con una media de 0.52 goles por encuentro, nada mal, para uno de los recientes delanteros más destacados de la Canarinha.