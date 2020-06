Tulio Gómez: "Acolfutpro se la pasa extorsionando jugadores"

Un nuevo episodio polémico se dio en los últimos días en el fútbol colombiano. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali declaró fuertemente en contra de la Acolfutpro.

En charla con El Vbar de Caracol Radio el empresario aseguró que esta entidad no realiza buenas gestiones. "Eso se la pasan extorsionando a los clubes.Ellos les mandan a WhatsApp a los periodistas. Vea tal equipo no ha pagado hay que quitarle el reconocimiento", puntualizó.

Gómez sostiene que esta agrupación realmente no ha contribuido positivamente en el fútbol colombiano."No han hecho nada. Hay jugadores por ahi sin que comer y con problemas y no los apoyan, se la pasan extorsionando a los clubes", sostuvo.

El directivo americano aseguró que su equipo se encuentra libre de deudas y que se encuentra analizando el futuro inmediato de su institución teniendo en cuenta la reciente crisis económica por la que transitan varios equipos del rentado nacional.

