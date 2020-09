"Una vergüenza": Peter Arévalo estalló tras volteada a Alianza Lima en la Libertadores

Alianza Lima está de mal en peor. Los resultados no se le dan, los jugadores no muestran actitud, el comando técnico se equivoca con los cambios y la dirigencia no pega una.

La última decepción aconteció este miércoles. Y que Alianza Lima perdió 3-2 en la Copa Libertadores contra Estudiantes de Mérida, después de estar ganando 2-0.

En menos de 40 minutos, un equipo que no jugaba hace 6 meses y no tenía a su entrenador, les metió 3-2. Por ello, no pudieron gritar un triunfo, un grito que se les viene negando desde hace 8 años, más de 19 partidos.

Tras ello, obviamente, las reacciones no tardaron en llegar. Los hinchas rivales se burlaron y los propios aliancistas publicaron su decepción. Peter Arévalo, periodista vinculado con el Blanquiazul, no fue excepción.

"Alianza dejó de ser ADMINISTRADO para ser MANEJADO(Titireteado) se rompió el orden y sentido común ...hoy se ven las consecuencias... bien al FONDO... una verguenza!!!", disparó el comunicador con clara indignación.

Así, en twitter, muchos otros liquidaron a los Íntimos. Eddie Fleischman y Silvio Valencia también dispararon ¡Alianza sigue decepcionando!

