La Copinha en Brasil sigue dejando perlas, no solo en nombres que prometen ser grandes figuras del fútbol mundial como en su momento lo fue Endrick, o ahora la presencia de Messinho, y muchos futbolistas que están dispuntando el torneo juvenil en Brasil.

La Copinha también tiene grandes jugadas, goles y situaciones que hacen que sea el torneo juvenil más importante de la región a nivel clubes, la cantidad de ojeadores y reprentantes de clubes observando el torneo son imporesionantes, y todos se delitan con perlitas como la que nos regaló el Santos.

Tal es el caso de Ivonei, el joven jugador del Santos que marcó un golazo, un remate desde su campo que sorprendió al arquerito de Bahía por la Copinha. Es que el jugador brasileño vio adelantado al arquero y se animó a probar, le salió bien fue un golazo.

Un remate de algo más de 60 metros que terminó colándose en el arco rival y dándole a Santos la clasificación a octavos de final del torneo.

En el equipo Santista fue titular Leonardo Zabala, el zaguero boliviano, que celebró la clasificación del Santos con un posteo en sus redes. Miguel Terceros, el otro jugador boliviano, no está jugando la Copinha, es un jugador que ya pertence al equipo profesional del Santos, por eso no jugará el Sudamericano sub 20 con Bolivia.