Venezuela vs Colombia: alineaciones para el partido por la fecha 18 de las Eliminatorias a Qatar 2022

Acaban las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en Conmebol y resta solo una fecha por disputar. Colombia es una de las selecciones que lucha por el puesto de repechaje este martes 28 de marzo en la última fecha y deberán superar a Venezuela en el CTE Cahamay de Puerto Ordaz. Estas son las formaciones probables para el encuentro.

La Selección de Venezuela, desde hace ya un par de fechas, ha quedado sin chances de clasificar al Mundial. Sin embargo, José Néstor Pékerman continúa haciendo pruebas para armar el proyecto para los próximos desafíos. El nuevo seleccionador recupera a varias piezas importantes para este encuentro y podría jugarle una mala pasada a su exequipo.

Colombia, por su lado, se juega una final. Los dirigidos por Reinaldo Rueda están no solo obligados a ganar, sino también a esperar un resbalón de Perú. Los cafeteros no dependen de sí mismos, pero deben sacar el resultado en Cachamay, terreno en el que no les ha ido nada bien en el pasado.

Venezuela

José Pékerman, sin nada que perder, intentará cerrar las Eliminatorias dejando buena imagen con La Vinotinto. Venezuela formará con Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Luis Mago, Óscar González; Yangel Herrera, Tomás Rincón; Jhon Murillo, Josef Martínez, Yeferson Soteldo; y Salomón Rondón.

Colombia

Reinaldo Rueda, por su parte, debe poner a sus mejores piezas en esta última fecha si quiere ir al repechaje. Colombia formará con David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Yairo Moreno, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Luis Muriel.