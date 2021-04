Video: Tevez fue más sincero que nunca y dijo lo que siente por Riquelme

Si hay algo que incomodó durante un tiempo a los hinchas de Boca, fue cuando Carlos Tevez y Juan Román Riquelme tuvieron cortocircuitos hace unos años. Al actual capitán del Xeneize le molestaba que el 10 saliera a hablar luego de cada derrota, en una interna que tiempo después se resolvió puertas adentro. Hoy, el Apache es una pieza importante en la estructura de Miguel Ángel Russo, y siempre se mostró agradecido al vicepresidente.

En el duelo de anoche ante Santos, Carlitos volvió a ser importante con un gol y una asistencia para sumar el segundo triunfo en la Copa Libertadores. El referente del equipo no sumó un gol más con la camiseta del Xeneize, ya que se acerca cada vez más al récord de ser el máximo goleador del club en esta competencia, marca que hasta ahora adueña Román.

Después del compromiso, a Carlitos le consultaron por esa marca que está cerca de batir y respondió con mucha sinceridad: "No estoy muy atento a las estadísticas porque juego, me gusta jugar". Después de eso, el ex-Juventus dejó una frase sobre el vice que al hincha de Boca le encantó escuchar: "Todos saben la admiración que le tengo a Román, pero eso no quiere decir que no esté enfocado y metido en el partido".

Carlos Tevez está a 3️⃣ goles de alcanzar a Juan Román Riquelme como el máximo goleador de #Boca ���� en la #LIBERTADORESxESPN �� y sobre eso respondió tras la victoria sobre Santos. pic.twitter.com/BjyPu0SvfJ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 28, 2021

Pese a los entredichos que hubo algún tiempo, tanto Tevez como Riquelme demostraron que lo que sucedió es cosa del pasado. Pero nunca viene mal ratificarlo en una declaración. ¡Bien, Carlitos!

El récord de Riquelme que quiere batir Tevez

Con 25 festejos, Juan Román Riquelme es el máximo goleador de la historia de Boca en la Copa Libertadores, mientras que el Apache llegó a 22 en el choque de anoche. El ex-Manchester City tendrá la chance de superarlo en esta edición del certamen, pero antes deberá pasar a Martín Palermo, que tiene 23. ¿Podrá?

