Lo están matando: un jugador de Santos le pidió cambiar camisetas y Tevez dijo que no

Por todos lados le están pegando a Carlos Tevez por un video que se está haciendo viral en las redes sociales.

Se trata del momento exacto en el que el árbitro pitó el final del partido entre Boca y Santos, el cual los brasileños ganaron por 3-0 para así meter al club en una nueva final de Copa Libertadores.

Marinho, uno de los titulares del equipo de Cuca, fue tras el 'Apache' para aparentemente pedirle su camiseta.

Pero el '10' no quería saber nada con otra cosa que no sea irse para el vestuario, y con su mano le dijo que no.

Quienes más se enojaron fueron los fanáticos de River, recordando otros cuestionables accionares pasados del futbolista dentro del campo de juego.

Que atitude de cuzão do Tévez.



Se recusou a trocar de camisa com o Marinho. Atitude tão pequena de um jogador tão grande... Tomou um baile! pic.twitter.com/oaynvdZgEt — Sala12 (@OficialSala12) January 14, 2021

Y claro, los de Santos también apuntaron contra Carlitos, ya que esperaban otra reacción de su parte.

