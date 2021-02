Ruggeri explotó por la distribución de las vacunas: "Ventajeros de mier..."

En Argentina, el proceso de vacunación contra el coronavirus sigue su marcha. Sin embargo, se están produciendo demoras con relación a los plazos estipulados.

En ese contexto, muchos ciudadanos integrantes de los grupos de riesgo siguen sin recibir la vacuna contra el COVID-19, pandemia que sigue castigando al mundo enterno.

Al mismo tiempo, algunos políticos decidieron recibir las dosis correspondientes. El argumento tiene que ver con la idea de demostrar que la vacuna es confiable.

De todas maneras, quien explotó al respecto y no mostró ningún filtro a la hora de efectuar un análisis fue Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 1986.

"Los esenciales tienen que ser vacunados primero. Los docentes deberían estar vacunados. Todos los esenciales más el presidente, los demás no. No puede ser que intendentes, diputados, senadores, con 40 ó 45 años, me muestren en la tele que ponen el brazo", comenzó disparando.

"Mi mamá, con 87 años, no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza que esté encerrada en su casa. Hay que vacunas a los abuelos primero. Me agarra dolor de panza cuando los veo, ventajeros de mier...", profundizó el Cabezón.

Tremendo Ruggeri pegándole a Ginés y a los políticos que se vacunan antes que los esenciales y las personas de riesgo. De paso, palazo por la situación económica de los jubilados. ����



Sentido común por sobre las mezquindades políticas... pic.twitter.com/vE4whUDDK3 — Dani Lerer (@danilerer) February 12, 2021

