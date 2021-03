Le dijeron que "en Boca dicen" y Gallardo reaccionó: "Que den la cara los que dicen"

Ya estamos más que acostumbrados a las conferencias de prensa de Marcelo Gallardo. El DT de River llegó a su puesto a mediados de 2014, es decir hace ya casi unos 7 años, y desde ese entonces demostró que cuando una pregunta no le gusta, o simplemente no está de acuerdo con lo planteado, su tono de voz cambia y se ocupa de dejar en claro su disconformidad.

+La respuesta del Muñeco:

Fue el caso en la última charla que tuvo con los periodistas en la previa del duelo ante Arsenal de Sarandí por la octava fecha de una Copa de la Superliga que tiene al Millonario fuera de los primeros cuatro puestos de su zona, los cuales clasifican a la fase final donde los mejores ocho equipos del torneo pelearán por campeonar.

La consulta del comunicador, de igual manera, se refirió a la Copa Argentina, donde los de Núñez se verán las caras con Atlético Tucumán dentro de una semana: "Si River gana el miércoles que viene, puede cruzarse con Boca. Desde Boca dicen que quieren cruzarse con River, porque creen que le agarraron la vuelta en los dos últimos Superclásicos de este año. ¿Vos crees que el equipo de Russo le agarró la vuelta al de ustedes?", expresó el protagonista.

Lo que seguro no esperaba, era la reacción del técnico: "Primero, no puedo hablar de eso, porque el dicen, yo dije muchas veces acá, quién dice. Dicen, dicen, dicen, quiénes dicen. Traigánmelo, muestrenme, den la cara los que dicen, no los de afuera, porque ya dije que no me importan, porque de afuera hablan todos. Dicen, quién dice eso. No me gusta hablar sobre el dicen".

A tomar nota para la próxima...

+¿Qué dijo Gallardo sobre la frase de Riquelme de que River juega mal?

- "Por lo que tengo entendido se lo gritó a unos periodistas que estaban ahí. Será en contra del periodismo. Yo no me hago cargo por que tengo una opinión completamente diferente. Habría que preguntarle a él a que se refería"

Lee También