Video: entrenador del Deportivo Cali por poco se va a puños con hinchas 'Azucareros'

La actual situación del Deportivo Cali no es la mejor, pues a pesar de que el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2021-l fue bueno, ya que constante victorias tenían al 'Verdiblanco' en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con el pasar de los días, la solidez y estilo de juego del equipo dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias, no ha sido la mejor, es por esto que se han visto complicados para sumar de a tres y ahora están en la cuerda floja en la Copa Sudamericana.

En el anterior partido frente a Deportes Tolima, un grupo de hinchas 'Azucareros' llegaron hasta el hotel de concentración de su equipo y recriminaron fuertemente la actitud de los jugadores y las decisiones del entrenador.

Ahora, a horas de que Deportivo Cali enfrente como visitante a Bucaramanga, varios hinchas se movilizaron hasta la ciudad bonita y en el hotel de concentración volvieron a increpar al entrenador Alfredo Arias.

Actitud que no le gustó para nada al estratega, que tras un comentario de un hincha, no lo recibió de buena forma e inmediatamente se le acercó señalando y con una actitud muy desafiante. Tras lo sucedido, miembros del cuerpo técnico, seguridad del equipo y Policía Nacional tuvieron que intervenir para que las cosas no pasaran a mayores.

