Vignolo contó que habló sobre Gallardo con un exjugador de River: "Llega un momento que no lo aguantás más"

Otra vez, ¿y hasta cuándo River? Por otro año más, River Plate está en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El conjunto millonario consiguió vapulear a Nacional y logró meterse entre los cuatro mejores equipos de América.

Ahora, el equipo de Marcelo Gallardo deberá medirse ante Palmeiras para llegar a la tan ansiada final, donde esperarán Boca, Racing o Santos.

En ese contexto, los programas de índole deportiva se deshicieron hoy en elogios al tan aclamado semifinalista.

Fue Sebastián Vignolo quien advirtió de la influencia del entrenador por sobre todos los jugadores que ha tenido en su carrera.

¿GALLARDO ES DEMASIADO?



Incluso, se animó a relatar una anécdota que un ex-River le contó al partir al fútbol europeo: "Sin dar nombres. Me lo encuentro antes de que vaya a jugar al exterior y le digo: "¿Cómo es laburar con Gallardo?" Te lleva allá, te pone allá, te exige allá. Pero llega un momento que no lo aguantás más y necesitás irte".

"Si aguantás, te pone en la Selección. Primer nivel. Si aguantás. Ahora, llega un momento que por ahí no aguantás. Este jugador le dio muchas alegrías a River. Yo no sé si no se fue medio tironeado. Llega un momento que lo saturan y el jugador dice basta", concluyó.

