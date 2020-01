El fin de semana dejó muy buenas sensaciones para River y se podría decir que no tan buenas para Boca.

El Millonario ganó en Mendoza ante Godoy Cruz por 1-0 y se posicionó como único puntero de la Superliga Argentina.

Por su parte, el conjunto de Migue Ángel Russo no tuvo un gran partido en la Bombonera ante Independiente, y fue un 0-0 que lo alejó del eterno rival en la lucha por el campeonato.

Ya el domingo por la noche comenzó todo el análisis de lo que dejó la fecha y hoy al mediodia, apareció Sebastián Vignolo con su clásica editorial.

El Pollo contó sus primeras sensaciones luego de relatar el encuentro del Xeneize ayer: "Me iba de la cancha de Boca y decía, ¿tengo que arrancar hablando de lo que es River, o lo que es Boca? River es el señor maduro, que sabe lo que quiere, que maneja los tiempos, que es correcto, que sabe cuando abrirte la puerta y cuando pegar un portazo, sabes cuando callar y cuando hablar, sabe cuando decir aqui estoy, y sabe cuando esconderse, para no salir herido", expresó cual poeta.

"RIVER TIENE JUGADORES MÁS INTELIGENTES QUE BOCA; LO DE IZQUIERDOZ ES INCONCEBIBLE"#90MinutosFOX - "Boca no puede vivir pegándose tiros en el pie", expresó @PolloVignolo en su comentario editorial. pic.twitter.com/khvdjyfiEP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 27, 2020

Luego, se metió de lleno en lo que fue el comienzo de 90 Minutos, por la pantalla de Fox Sports: "No sabía si empezar hablando de la inteligencia de River, o de lo que le falta a Boca. A River le sobra lo que a Boca le falta. Y no se trata de cantidad de jugadores, de tranquilidad, de que viene de ganar. River no se si tiene mejores o peores jugadores que Boca, mejores o peores deportista, si se cuidan más o menos, lo que les puedo asegurar es que River tiene jugadores más inteligentes que Boca".

Y si como todo lo anterior fuese poco, tiró una analogía genial: "Boca siempre tiene un jugador que tira el jugo en el cumpleaños. La torta, el cumpleañero, la fiesta, los globos, la guirnalda. Pero siempre tiene al tipo que tira el jugo. Un día es uno, un día es otro".

Lee También