Vuelve pronto: Beto da Silva confesó habló con Gareca tras su llegada a Alianza Lima

Beto da Silva salió del fútbol peruano como una gran promesa. Se fue al fútbol holandés y pasó por muchos equipos, pero nunca llegó a cumplir con las expectativas.

El atacante de solo 23 años, entonces, regresó al fútbol peruano. A pesar de su pasado celeste, su destino fue Alianza Lima.

El ex-Gremio de Porto Alegre este lunes habló con ESPN de lo significó para él regresar. Por supuesto, también manifestó sus ilusiones de ponerse otra vez la Blanquiroja.

"Yo siempre voy avanzando, nunca siento que retrocedo", aseguró sobre su nuevo equipo. "Creo que todavía no he explotado al maximo en los equipos que he estado", siguió asumiendo: "He tenido algunos errores, quizas malas decisiones, también mala suerte".

¿Qué harían Deza y Da Silva sin fútbol? Jean pensaría en una orquesta y Beto dice que ya "empezó a leer".



��️ IG Beto Da Silva pic.twitter.com/h6mi4psnhY — Leonardo Torres (@LeoTorres_C) April 14, 2020

Así mismo, también se refirió a su relación con el comando técnico de Gareca y sus posibilidades en la Blanquiroja: "Les gustó la idea que venga a Alianza". "Cada vez que cambiaba de club yo recibía un llamado, a veces conformes, a veces no tan conformes", contó también Betoto.

Para finalizar, el atacante se mostró con confianza con respecto a lo que se viene y a sus capacidades. "A mi máximo nivel, voy a tener la oportunidad", concluyó.

