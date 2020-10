Waldir Sáenz liquidó a Mario Salas: "Hasta ahora no se ve mejoría en nada"

Alianza Lima la está pasando mal. Jugadores, técnico y dirigencia no están a la altura de uno de los clubes más importantes del país. Este 2020 ha sido realmente un desastre.

Después de la derrota contra Cienciano y las increíbles declaraciones de Mario Salas, el entrenador chileno ha acumulado más críticas que nunca. José Soto y otros referentes ya le comenzaron a pegar.

Waldir Sáenz, por ejemplo, también se manifiesta contra el entrenador. "Alianza Lima es un equipo grande que no te va a aceptar procesos, la hinchada no está para procesos. Sobre todo con este formato donde se juega cada dos días. Hasta ahora no se ve mejoría en nada", tiró por ejemplo.

��️ Waldir Sáenz: "Si es confirmado que Leao Butrón y Carlos Ascues tienen algún problema, creo que el camerín no está bien. Sabemos que los referentes del equipo ahora son Butrón y Cruzado"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) October 18, 2020

Así, también, habló del antecesor de Salas: "Todo el mundo criticaba a Bengoechea, pero dio un título y dos subtítulos. Nos llevó a Libertadores tres años consecutivos. Él con su forma de trabajar, con su forma de jugar, hizo tres campañas de lo mejor en los últimos años".

El goleador histórico tampoco se olvidó de quienes están tomando las decisiones más arriba: "En Alianza se han hecho las cosas mal desde que está el Fondo Blanquiazul. Uno tiene que aceptar esos errores y de eso se aprende. En el 2019 las cosas estaban ordenadas".

Así, con evidente molestia y malestar se manifestó uno de los personajes más importantes de la institución de los últimos años. La dirigencia y el técnico tienen presión ¡Es hora de responder!

��️ Waldir Sáenz: "¿Qué ha hecho Daniel Ahmed para estar en Alianza Lima? ¿Cuál es su mérito? ¿Cuál fue el resultado de su plan de trabajo en la Federación?"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) October 18, 2020

