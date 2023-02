El futbolista que tuvo un par de temporadas en la Premier League ahora será uno de los refuerzos estelares para Always Ready en la fase previa de la Copa Libertadores.

Ex Manchester City a Bolivia: llega a Always Ready para jugar la Copa Libertadores

Bolivia se ha caracterizado por tener algunos golpes de mercado mediáticos, y ahora Always Ready vuelve a concretar uno de esos golpes, aunque solo será para que juegue la Copa Libertadores, porque el equipo de la Banda Roja en Bolivia ya tiene el cupo de extranjeros al límite y en exceso.

Tiene al menos dos futbolistas que solo jugarán la fases preliminares de la Copa Libertadores, con el objetivo de llegar a la fase de grupos, ahora el equipo "Millonario" de Bolivia, ha concretado el fichaje de Wilfried Bonny, el ex Manchester City.

Con un mensaje enigmático, su presidente Andrés Costa, dio la noticia, y así, el equipo que en algún momento tuvo de entrenador al incónico goleador uruguayo Sebastián Abreu, ahora apunta a golpear el mercado boliviano, dándole la chance al delantero marfileño de 34 años de tener una aventura en el equipo boliviano que juega en el estadio más alto del país.

Wilfried Bonny llegará a Bolivia para ponerse la camiseta de Always Ready que está clasificado a las fases previa de la Copa, pero no jugará en el estadio de Villa Ingenio, donde sí entrenará, el futbolista solo podrá participar de los partidos internacionales que Always juegue en el Hernando Siles.

Bonny tiene una trayectoria tremenda en el fútbol inglés, además de vestir la camiseta del Manchester City en las temporadas 2015/16, también jugó en Stoke City y Swansea, también jugó en República Checa, Qatar y Arabia Saudita, aunque llega libre desde el fútbol de Países Bajos y sin muchos partidos en las espaldas en las últimas tres temporadas apenas suma 26 apariciones.