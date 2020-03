Win + no le ha generado un solo peso a los equipos colombianos, hasta ahora

El año 2020 ha sido de varios cambios para el fútbol colombiano, pero, sin duda, el que más ha sido comentado y, por demás, rechazado por los hinchas es el del pago por un canal premium para ver los juegos más importantes de la fecha.

Win Sports + llegó con la promesa de que mejorará en todo sentido el FPC tanto las transmisiones de los encuentros, pero también se aseguró que los clubes se verían beneficiados económicamente tras la llegada de este canal.

Sin embargo, según el portal Futbolred, a esta altura los equipos colombianos no han recibido un solo peso por la llegada de Win Sports + y todavía está lejos ese día, ya que hay un trato entre la Dimayor y el canal.

La publicación asegura: "hasta el momento este canal pago no ha generado ingresos y beneficios económicos para los clubes, pues hasta no llegar a la cifra de 500 mil suscriptores no habrá un ingreso para los equipos de Colombia, tema que tiene en vilo a los presidentes".

El mismo canal informó que llegó a la meta en un 40%, lo cual quiere decir que hay alrededor de 200 mil suscriptores, por lo cual todavía la meta está lejos de cumplirse y de que llegue dinero a los clubes.

Además, la preocupación de los presidentes es porque, según algunas fuentes que siguen de cerca el tema, en las últimas semanas el crecimiento de suscripciones ha sido muy pobre, por lo que se especula que ya se llegó al tope.

