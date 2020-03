Suscriptores de Win+: el canal premium seguirá siendo gratis en el mes de abril

Por medio de sus redes sociales, Win Sports anunció que, ante la suspensión indefinida del FPC, seguirán sin cobrar a los suscriptores por el canal 'Win+'.

La difícil situación sanitaria que atraviesa el país obligó a la Dimayor a suspender el desarrollo de la actividad deportiva del fútbol colombiano. Ahora, con el Decreto de cuarentena obligatoria, que va hasta el próximo 13 de abril, no se tiene certeza alguna de que la Liga en el país se reanude.

Por esa razón, Win Sports comunicó de forma oficial que, por segundo mes consecutivo, no le cobrarán a los suscriptores, ni a quienes decidan suscribirse al canal en el lapso de los próximos 30 días, el valor de la memebresía por tener el 'canal Premium'.

Por otra parte, y no menos importante, Win aclaró que si el fútbol se llegara a reanudar en el mes de abril, sostendrán la decisión de que el cable operador no cobre los 29.900 de la suscripción. Win+ no será abierta, solo la podrán tener quienes adquirieron el canal.

⚠️Atención⚠️

Win Sports solicitó a los operadores no cobrar abril a los usuarios del canal premium o a quienes quieran suscribirse, medida que se hará efectiva incluso si el fútbol se reactiva a mediados de ese mes.

➡️La señal no se abrirá como pueden indicar algunos medios. — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2020

