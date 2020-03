Zielinski sobre el 1-1 contra River: "No hubo jugadas polémicas"

Si ha habido un entrenador que le ha hecho la vida imposible a River en los últimos años, ese ha sido Ricardo Zielinski.

Quedó en la historia en la Promoción del 2011 cuando le ganó con Belgrano y lo condenó a jugar por primera vez en su historia en el Nacional B. Ya con Atlético Tucumán, lo eliminó de la Copa de la Superliga y la última batalla que ganó fue hace unas semanas.

En la última jornada de la Superliga Argentina, la que parecía que iba a ser a primera para River y Marcelo Gallardo, le empató en Tucumán y permitió nada menos que a Boca ser campeón del campeonato local.

En una entrevista con el Diario Olé, Zielinski justamente habló sobre el empate por 1-1 ante el Millonario en el José Fierro.

Uno de los puntos que tocó fue el arbitraje de Patricio Loustau: "Algo que me molestó muchísimo fueron las quejas del partido, en el área de River también hubo agarrones. No pasaron una foto de cómo marcaban la pelota parada. Son situaciones repetidas en el fútbol argentino. Loustau es el mejor árbitro del país. A equipos como nosotros, nos embroman bastante durante el año. Y árbitros como Loustau nos aseguran que, jugando bien o mal, va a ser imparcial".

Además, agregó: "Dirigió bien. El gol de Rafael Santos Borré, de diez árbitros, cinco no lo cobran. Y de los penales, ninguno fue. No hubo jugadas polémicas. El offside, si hubiese sido al revés, hubieran dicho que tenía un hombro o la nariz adelantada".

Por último, destacó: "Históricamente, los más ayudados han sido los grandes. Yo opino que Loustau dirigió muy bien. Lo mismo que hicimos nosotros en nuestra área, pasó en la de River. El árbitro mira lo mismo que nosotros desde un lugar mejor: pero todos vimos lo mismo. No han sido jugadas que vos decís que son claras. El offside fue algo que no se discutió, los jugadores de River no dijeron nada durante el partido. Entiendo a los árbitros, no opino ni cuando nos perjudican, y lo han hecho un montón. Si uno no habla cuando lo benefician, tampoco cuando lo perjudican".

