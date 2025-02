Jorge Fossati vuelve a ser noticia tras su salida de la Selección Peruana. El ex DT de Universitario de Deportes sorprendió a todos con sus polémicas declaraciones y es que volvió a comparar al equipo ‘Crema’ con sus dos rivales más importantes Alianza Lima y Sporting Cristal.

‘Nono’ nuevamente puso a Universitario por encima de todos, al nivel infraestructura, incluso comparándolo con dos equipos muy grandes de su país, Peñarol y Nacional. El DT también le terminó “pegando” a Alianza Lima y Sporting Cristal.

“El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura ni del Campeones del Siglo ni del Parque Central. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos”, comentó el DT.

Asimismo, el ex DT de la Selección peruana comentó que Universitario es el equipo con más hinchas en todo Perú, puesto que, considera que el equipo ‘Crema’ tiene más de 10 millones de aficionados. Superando también a los equipos uruguayos.

Fossati salió campeón con Universitario de Deportes en el 2023 venciendo a Alianza Lima en la histórica final en Matute. Ese fue el último partido de Jorge a nivel de clubes, puesto que, poco después terminó asumiendo como principal de la selección peruana.

Jorge Fossati sumó estos números como DT de Universitario

Al frente de Universitario, Jorge Fossati dirigió un total de 42 partidos, entre todas las competencias. Ganó 25 encuentros, empató 9 y terminó perdiendo tan solo 8 encuentros. Le dio al equipo peruano el que fue uno de los títulos más importantes de su historia.