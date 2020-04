Ya van 3: Win Sports anuncia que no cobrarán el 'premium' para el mes de mayo

Sigue la incertidumbre en la Dimayor con respecto al regreso del fútbol profesional colombiano. La crisis por el brote de Coronavirus apenas comienza y, por el momento, todo indica que la cuarentena obligatoria en el país se va a seguir extendiendo por decisión del Gobierno. En el Ministerio de Salud aseguran que, tras el 27 de abril, la idea es extender el confinamiento para evitar que se riegue el virus y el sistema de salud del país colapse.

Toda esta situación mantiene la liga profesional de fútbol en Colombia detenida y sin ninguna certeza de que vaya a regresar pronto. Algunos, optimistas, planteaban el mes de mayo como el regreso definitivo, pero la crisis de salubridad en el país no mejora y el Gobierno toma extremas medidas de precaución para evitar que el Covid-19 se riegue sin control y las cifras de contagios y muertes aumenten dramáticamente.

Por todo esto, Win Sports y sus directivas tomaron, por tercer mes consecutivo, la decisión de no cobrar a los suscriptores del canal 'premium' la mensualidad por tener esta sintonía contratada con los diferentes cableoperadoras. Desde marzo, los usuarios no pagan esta señal porque, desde entonces, no hubo más fútbol en Colombia por decisión del Gobierno ante la crisis del Coronavirus.

"La decisión del canal estará vigente incluso si el Gobierno junto con la Dimayor deciden reanudar el campeonato de una manera segura durante el mes", anunció Win Sports.

Por otra parte, se anunció que volverán a juntarse dos caras conocidas que solo se juntan cuando juega la Selección Colombia. Carlos Antonio Vélez y Fernando Niembro harán el programa 'Mesa de Análisis', de manera virtual. Ambos hablarán de la actualidad deportiva y como se mueven todas estas noticias permeadas por la crisis del Coronavirus en todo el mundo.

