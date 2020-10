Tevez contó por qué Cardona le hace "que tenga las cosas más fáciles"

Este jueves, Edwin Cardona tuvo su primer partido como titular en su regreso a Boca y fue una de las figuras de la goleada a Caracas.

El mediocampista colombiano asistió en el primer gol de Lisandro López, le dio el pase a Frank Fabra para que asista a Carlos Tevez y después fue clave en el 3-0 que también definió el Diez y capitán de Boca.

En la entrevista en el campo de juego de la Bombonera, después del triunfo por 3-0 por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores, Tevez se rindió en elogios con Cardona.

Carlos Tevez, 36 años.



➡ 70 minutos jugados

➡ 2 goles

➡ 3 tiros al arco

➡ 94% de precisión en pases



LA FIGURA DE LA CANCHA ⭐ pic.twitter.com/9sMiJNh8MO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 23, 2020

"Cardona me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo. Me da la chance de dañar más arriba. Que tenga le pelota el Gordo se me hace que tenga las cosas más fáciles", sentenció el figura del partido con dos goles.

En conferencia de prensa, minutos después, Miguel Ángel Russo justamente habló de esa sociedad: "Tevez y Cardona están en un nivel parejo y competitivo. Debemos jugar y llegar de la mejor manera. Edwin hacía mucho que no jugaba. Es bueno, conoce a este club, sus compañeros lo conocen, tiene muchas ventajas".

Sin dudas, es una gran noticia la vuelta de Cardona al Xeneize.

