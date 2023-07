Edinson Cavani pone punto y final a su ciclo en el fútbol europeo y vuelve a Saudamérica tras 16 años de carrera en el ‘Viejo Continente’. El delantero uruguayo es el nuevo refuerzo de Boca Juniors y ha ilusionado a los hinchas con sus últimas declaraciones.

Luego de semanas de rumores, se ha confirmado la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors. El delantero ha llegado a Uruguay este lunes tras su salida de Valencia y ha dado sus primeras palabras ante la prensa como nuevo jugador del club xeneize.

Cavani fue cuestionado por el fin de su ciclo en Europa. “Son muchos años, muchos kilómetros de lo va de mi vida. Volverme siempre te viene a la cabeza muchas cosas, pero sinceramente estoy feliz de volver. Yo el proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo. No por cuestiones físicas o deportivas, sino por cosas sentimentales de uno. Algún día iba a llegar el momento de acercarse a casa“.

Ilusión total en Boca Juniors

Con respecto a su llegada a La Bombonera, el delantero aseguró que llega a uno de los mejores equipos del mundo. “Boca es uno de los más grandes de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este, siempre te motiva para cualquier futbolista“.

“Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto. Va a ser lindo jugar con esa camiseta que usaron los ídolos del club. El número no me va a hacer jugar más o jugar menos, eso siempre lo tuve claro. La gente lo adora por una cuestión de ídolos y me da la responsabilidad a mí de cuidarla” añadió.