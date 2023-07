El fichaje de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil no deja a nadie indiferente. El actual entrenador del Real Madrid pondrá rumbo hacia la Verdeamarelha para la Copa América del 2024 en un hecho histórico pensando en territorio CONMEBOL. Tras las críticas del presidente Lula, Eder Militao defiende a su actual de DT.

Era un secreto a voces, así como el máximo objetivo de una CBF que desde el Mundial de clubes disputado en Marruecos no ha hecho más que buscar el arribo del italiano. Si bien todavía restan comunicados oficiales, voces como la del presidente de la federación Ednaldo Rodrigues confirman como tras una vida en Europa, Carletto debutará en el mundo de las selecciones en el principal torneo de naciones de nuestro lado del mundo. Rio espera.

La expectativa es enorme y si bien Fernando Diniz será el encargado hasta su llegada en el verano del 2024, no todo son los elogios para un Ancelotti que todavía no se expresa públicamente sobre el tema. Lula, presidente de la nación, uno de los que no comprende la decisión de la CBF: “Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?“.

Militao le defiende

“Tenemos una conversación saludable, de trabajo. También hacemos bromas. Una relación muy buena. Gracias a Dios, como si fuese de padre e hijo. Estoy muy feliz por el cariño que tiene por mí, no solo por mi sino por el que transmite a todos”, empezaba el zaguero Merengue en una entrevista para Globo Esporte.

Militao se suma a defensa pública a su DT tras las críticas recibidas por voces de todo tipo en Brasil: “Él es nuestro técnico en el Real Madrid y va a ser nuestro técnico en la selección. Está feliz y emocionado. Dará lo mejor de sí, seguro. Para mí es uno de los mejores. No hace falta decir todo lo que ha hecho en la historia”.