Lula no aprueba la llegada de Ancelotti a Brasil: "¿Por qué no va a Italia?"

La llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil sigue generando reacciones y, a un año de que asuma oficialmente como DT, llegan las primeras críticas. El presidente, Lula da Silva criticó la elección del italiano como seleccionador.

Fue el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues el que confirmó horas atrás lo que ya era un secreto a voces. Carlo Ancelotti cumplirá con su último año de contrato con Real Madrid y asumirá como seleccionador de Brasil.

El entrenador de Fluminense, Fernando Diniz será el encargado de dirigir a la Canarinha de manera interina hasta que Carlo Ancelotti asuma en 2024. Será el italiano el que encabece a la pentacampeona del mundo en la Copa América.

Lula no quiere a Ancelotti

La llegada de Ancelotti no parece agradar a todos. El presidente de Brasil, Lula da Silva ha sido muy crítico ante los micrófonos de SBT. “Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?“.

Así mismo, el mandatario respaldó la elección del seleccionador interino. “Me gusta la creatividad de Diniz, su personalidad. Creo que es una buena oportunidad y creo que la va a aprovechar“.