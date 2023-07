El conflicto entre Jorge Sampaoli y Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo. Esto debido a que ahora en Chile respaldaron al actual entrenador del Flamengo y que logró la primera Copa América con la selección trasandina.

Lo que se da luego de que el ex Barcelona e Inter de Milán criticara duramente al entrenador casildense por su abrupta salida del ‘Mengao’. “Me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores. Me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso. Me siento feliz de ya no estar con él“, lanzó fuerte y claro el chileno en su llegada al Athletico Paranaense.

Sin embargo, en Chile apoyaron a Jorge Sampaoli en esta disputa. Al menos así lo declaro el histórico periodista Pedro Carcuro. “Arturo está muy errado en lo que dice, parece ciego ante los logros de quien antes era su amigo, con quien antes trotaba en short por las calles de Miami“, repasó al Diario La Hora.

Inclusive el comunicador fue más allá y apuntó a que “no me parece un DT perdedor, y lo demostró en nuestro país con la Copa Sudamericana de la U y la Copa América de 2015“.

La respuesta de Sampaoli

Pero la polémica no quedó ahí y tras el reciente empate del Flamengo ante América MG, Jorge Sampaoli decidió enfrentar el tema sobre la salida de Arturo Vidal.

“Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor”, explicó el casildense en conferencia de prensa. Y eso no fue todo porque además zanjó finalmente el conflicto con el chileno.

“Si Arturo habla u otra persona habla de él, mi percepción y forma de pensar sobre Vidal no va a cambiar nunca. Soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, cerró diplomáticamente el entrenador de 63 años.