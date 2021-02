TNT Sports: Borré tendría un acuerdo para irse de River en junio rumbo a Palmeiras

En River, Rafael Santos Borré tiene contrato hasta mediados de año y es uno de los pocos jugadores por los que el Millonario todavía no pudo cerrar su continuidad.

Sin embargo, en el último partido del equipo de Marcelo Gallardo, que fue goleada ante Rosario Central en el Monumental, el propio jugador destacó: "Está avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo... No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado".

Este martes, en TNT Sports, no desmintió esa firma de contrato entre Borré y River. No obstante, aclaró que podría tratarse un caso similar al de Gonzalo Montiel, quien extendió su vínculo pero todo indica que para no irse libre a mediados de año o en diciembre.

Hernán Castillo aseguró que "el delantero colombiano de River tiene todo arreglado de palabra para continuar su carrera en Palmeiras".

Sí, sería un bombazo para la salida del máximo goleador de la era Gallardo en el Millonario. Un destino similar al que la semana pasada se marchó Nacho Fernández, quien ya fue presentado en el Atlético Mineiro.

Una noticia que no pasará desapercibida en River.

