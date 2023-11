La figura de Neymar atraviesa los días más difíciles de una carrera que a corto plazo queda detenida. La lesión de ligamentos cruzados sufrida ante Uruguay ha sido ya intervenida por el doctor Rodrigo Lasmar mientras la polémica se toma las últimas horas del crack del Al-Hilal. ¿Fecha de regreso al césped? Imposible antes de 7 u 8 meses.

La fiesta del fin de semana anterior a su operación y dispuesta en villa Mangaratiba genera un importante enojo en Arabia Saudita. No solo por los riesgos que esta supone, sino por encima de todo por esa negativa de Neymar a volver a Riad hasta que la operación con Lasmar fuese realizada. Al-Hilal, donde se pagaron más de 90 millones de euros por el ex Barcelona, Santos o PSG, sabe que le pierde por varios meses en un su primera temporada por Oriente Medio.

“Quedamos muy satisfechos con los resultados. Fue un éxito. Él debe permanecer en el hospital por 24 o 48 horas dependiendo de su evolución clínica”, afirmaba Rodrigo Lasmar en las últimas horas. El médico de la selección brasileña, donde se corre contra el tiempo para contar con Neymar en la Copa América del 2024, mantienen la esperanza de una combinado donde Fernando Diniz no tendrá al jugador de 31 años en lo que queda de año. Frente a Colombia y Argentina, alguien más tendrá que ponerse la 10 en la espalda.

¿Qué viene para Neymar? Lo cierto es que empieza un largo camino donde recuperar de la mejor manera posible esa pierna que dijese basta ante Uruguay es la única prioridad. Lasmar habló también de fisioterapia, rehabilitaciones y no divulgar información que no sea necesaria. Todo apunta a que el retorno Ney será cuidado al mínimo. Por supuesto, también queda descartado para las fechas de amistosos en el mes de marzo. Al-Hilal no le espera antes del segundo trimestre del año 2024.

Pero esto solo si los tiempos ayudan. Recordemos que los meniscos de Neymar también se vieron afectados y dicho hecho suma carga a una rodilla que ya tiene 31 años. Ney no es un niño o un joven que tenga 15 temporada de carrera por delante, sino más bien un experto en materia que asume su primera dolencia de ligamentos en una zona tan comprometida del cuerpo como estudiada en la élite. ¿Llega a la Copa América del 2024? Difícil, muy difícil pensando en verle al 100%.

¿Quién toma el lugar de Neymar en Brasil?

Cuesta reemplazar a un jugador de este calibre, pero pocas selecciones tienen tanta materia prima como la Verdeamarelha. Los Rodrygo, Antony, Vinicius, Endrick y hasta Gabriel Jesús, obligados a dar un paso al frente pensando en los próximos meses de Brasil.

FIFA pagará por la lesión de Neymar

Los estatutos son claros. Si un jugador se lesiona durante una fecha FIFA, el ente se encuentra obligado a remunerar a su club de manera económica. Tras caer ante Uruguay, Zúrich tendrá que desembolsar sumas cercanas a los 20.000 euros en cada duelo de Al-Hilal donde Ney no diga presente. Si lo pasamos a 7 u 8 meses, que cada uno saque sus cuentas.