La Selección Uruguaya está frente a un nuevo ciclo y cuenta con Marcelo Bielsa como el flamante conductor. El entrenador argentino se hará cargo de la Celeste en el proceso hacia el Mundial 2026 y sus decisiones ya causan gran polémica entre el público charrúa.

En su primera convocatoria oficial para el debut de Uruguay en las Eliminatorias de Conmebol, llamó la atención la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani. A pesar de que continúan activos, los máximos goleadores de la Celeste no fueron tenidos en cuenta por el DT.

Diego Forlán, uno de los máximo ídolos de la selección, opinó al respecto y recordó cómo fue su salida del equipo: “La Tota (Lugano), Godín, Scotti o el Loco (Abreu) tampoco se retiraron, pero yo lo hice para que no se creara ningún problema de nada“.

“Sabía que el maestro (Tabárez) no me iba a citar más, lo tenía clarísimo, aunque no me lo había dicho. Decidí cortar por lo sano para que no se creara ninguna especulación del periodismo ni mía. Por más de que yo me sentía con capacidad para poder estar, pero el tiempo pasa para todos y hay que respetar la decisión“, continuó en charla con Minuto 1.

Y terminó describiendo la situación que percibe con los ídolos actuales: “No sé el caso de Luis o Edi, tomarán la decisión que crean conveniente, acá también esta es la decisión de un entrenador nuevo, que es diferente. Están rindiendo en grandes equipos, el DT tendrá en su cabeza otros planes, que no quiere decir que no los cite más adelante. Pero es una situación delicada, son dos grandes jugadores“.