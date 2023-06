Una fuerte acusación se reveló en las últimas horas contra Marcelo Bielsa. Esto en relación a su debut con la selección de Uruguay donde se le acusa de protagonizar un incómodo momento en el estadio Centenario.

Así lo declaró Marco Antonio Figueroa, el entrenador de Nicaragua y quien disparó fuerte y claro contra las conductas del ‘Loco’.

El DT chileno lamentó el recibimiento del entrenador argentino en el duelo disputado el pasado 14 de junio justamente en Montevideo. Especialmente porque según trasandino, Bielsa nunca tuvo la deferencia para saludarlo en el inicio del partido.

“Yo soy de la vieja escuela y cuando las selecciones van a mi estadio, voy yo y me acerco y saludo (…) en mis tiempos siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión. No esperaba que me vinieran a saludar, si él (Bielsa) quiso o no quiso, te digo que no me amargó el día, sí el arbitraje“, profundizó Figueroa a Bolavip Chile.

Inclusive hizo una comparación con lo vivido días más tarde en su visita a Paraguay. “Espectacular el trato, le agradezco mucho a Justo Villar, totalmente distinto a lo otro“, enfatizó.

Pero eso no fue el único momento conflictivo. Al inicio del segundo tiempo, Figueroa hasta retiró a sus jugadores de la cancha por la tardanza de Bielsa y la selección de Uruguay. Por lo mismo lamentó la idolatría que existe sobre el entrenador y que en su país, Chile, se ha multiplicado por la campaña que hizo hacia el mundial de Sudáfrica 2010.

“Todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran y yo no. Soy vieja escuela, si él no viene a saludarme ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? Me dirán raro, huevón agrandado, pero así soy“, cerró.