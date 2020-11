De la "decisión indeclinable" a la carta de Tinelli: Unión-Arsenal se juega

A la desprolijidad de la no confirmación del River Camp para recibir a Banfield mañana, se le sumó un problema más al regreso del fútbol argentino.

Este sábado, a un día de Unión de Santa Fe contra Arsenal, las autoridades del gobierno santafesino habían suspendido el encuentro por la mañana.

El partido entre @clubaunion y @ArsenalOficial se disputará en el día y horario establecido: este domingo a las 14 en el estadio 15 de Abril �� La #LPF agradece la colaboración y la muy buena predisposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe �� pic.twitter.com/pjqFFCAWmH — Liga Profesional de Fútbol | En casa �� (@LigaAFA) October 31, 2020

Esta es la carta oficial firmada por Marcelo Tinelli y enviada al Ministerio de Seguridad de Santa Fe pidiendo disculpas por el incumplimiento de Unión de Santa Fe, pidiendo que se preste servicio policial en el partido del domingo y comprometiéndose a pagar si el club no lo hace pic.twitter.com/b7gWvsc3bB — doble amarilla (desde ��) (@okdobleamarilla) October 31, 2020

Sí, así como lees. Estaba suspendido el partido por la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Así se lo comunicó el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe al presidente del Tatengue, Luis Spahn.

¿Por qué motivo? El comunicado, que subraya "esta decisión indeclinable", asegura que no se cumplió un decreto "que regula los servicios de la polícia adicional".

Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol intercedió y el partido de Unión-Arsenal sí se jugará. La LPF mandó una carta firmada por Marcelo Tinelli al Ministerio de Seguridad de Santa Fe: pidió disculpas por el incumplimiento del club, que se preste servicio policial y que la Liga se compromete a pagarlo si el Tatengue no lo hace.

De no creer. Aparte, recordemos que Unión jugó un partido el pasado jueves por la Copa Sudamericana ¡en 15 de abril! Sí, en el mismo estadio que casi no se juega mañana. Fútbol argentino, no lo entenderías.

