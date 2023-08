Un polémico episodio registra Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Esto porque el entrenador argentino se molestó con la filtración de varios nombres de los jugadores reservados para el inicio de las eliminatorias.

El rosarino decidió no hacer pública la convocatoria pero esto desencadenó en que empezaran a aparecer nombres que no serían parte de su citación. Lo que involucró directamente a los históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani que tras 16 años no volverán a jugar por la ‘celeste’.

El tema es que ahora se filtraron nombres de los jugadores que sí estarán presentes para los partidos contra Chile y Ecuador. Esto trata de Facundo Pellistri, Cristian Olivera, Brian Rodríguez y Facundo Torres.

Pero esto a su vez desató la molestia del ‘Loco’ sobre Edgardo Lasalvia, quien es el encargado de representara los futbolistas mencionados, y que sería el indicado como el filtrador de dicha información.

En el programa ‘Tirando Paredes’ indicaron que esta situación generó incomodidad en el cuerpo técnico del rosarino, especialmente con la agencia que dirige el ‘Chino’ y que lleva por nombre TMA (Talent Management Associates).

¿Cuántas títulos ganó Bielsa?

Marcelo Bielsa en su carrera como entrenador profesional ha sumado cinco títulos: dos en Newell’s (1991 y 1992 clausura) , uno en Vélez (1998 clausura), una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Argentina en Atenas 2004 y el Championship con Leeds United en 2019.