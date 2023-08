Marcelo Bielsa se encuentra afinando detalles para el debut de la selección de Uruguay en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 que organizará Canadá, Estados Unidos y México. Por lo mismo se ha dicho que el argentino pasa extensas jornadas en el Complejo Celeste.

Jornada laboral que cumple al pie de la letra como es su estilo. Pero esto generó un altercado con un importante dirigente del fútbol uruguayo y que desencadenó en una grave denuncia contra el entrenador nacido en Rosario.

Así lo expresó Carlos Fanta, presidente de Plaza Colonia e integrante del Comité Ejecutivo de la AUF. El directivo llegó hasta el complejo para conocer más de cerca a Bielsa, pero este no tuvo tiempo en su agenda para recibirlo.

“Yo como encargado de estar cerca de las selecciones todavía no tengo la posibilidad de conocerlo. Ya me presenté, pero él no me dio ni la más mínima bola (…) Es una persona muy especial. Es muy difícil llegar a él“, indicó a Minuto 1 de Carve Deportiva.

Inclusive deslizó que tuvo más contacto con su ayudante y a quien le recalcó que viajó más de 400 kilómetros en ida y vuelta para llegar al Complejo. “Me va a tener que bancar. Sabe que vamos a estar cerca. Carlos Manta no se calla. Ojalá me pueda cubrir el nafta que tengo que ocupar“, apuntó.

Por su parte, Manta se sinceró por la citación de referentes para los duelos contra Chile y Ecuador. Lo que a su parecer, quedarán en su mayoría fuera de este proceso.

“Cuando se pensó en Bielsa fue por un entrenador con mucha espalda para iniciar un cambio. Lamentablemente no vamos a tener a los históricos toda la vida, y debemos empezar a cambiar el plantel. No creo que sea citado más de uno“, expresó Manta.

¿Cuántas veces salió campeon Bielsa?

Marcelo Bielsa en su carrera como entrenador profesional ha sumado cinco títulos: dos en Newell’s (1991 y 1992 clausura) , uno en Vélez (1998 clausura), una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Argentina en Atenas 2004 y el Championship con Leeds United en 2019.

Cabe consignar que con Uruguay podrá disputar las clasificatorias, juegos Olímpicos en Paris 2024 y la Copa América en el mismo año en Estados Unidos.