Por el reto del Cai Aimar, Vignolo le habló a todos los futbolistas frustados

"Hoy hablás como si fueras Pelé o Maradona, no te entiendo. Quisiste irte a probar a All Boys y no te dejaron entrar", le dijo ayer el Cai Aimar a Sebastián Vignolo en ESPNF90.

Las declaraciones del exentrenador contra el conductor se viralizaron en las redes sociales y hasta el propio campeón con Boca fue tendencia en Twitter.

Tras lo sucedido ayer entre @caiaimar y @pollovignolo, nuestro conductor le envió un mensaje a todos aquellos que intentaron triunfar en el fútbol y no pudieron. pic.twitter.com/dBjZroTZN2 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 8, 2021

Por eso, el día después de ese programa y de las repercusiones en las redes, Vignolo le respondió a su hoy compañero de estudio.

¿Qué hizo? El Pollo le mandó un mensaje a todos los futbolistas frustrados: los que quisieron llegar a Primera como tantos y no pudieron hacerlo.

Y sí, mientras hablaba, el Cai Aimar no lo podía creer, como tampoco pudo creer cuando el Pollo pasó videos de exjugadores bancando a Vignolo.

¿Hubiese jugado el Pollo con el Cai?

Mostaza Merlo, Juan Sebastián Verón, Sergio Rondina y Néstor Ortigoza aseguran que @pollovignolo tenía nivel para llegar a Primera División. pic.twitter.com/qCUNVCzQ1F — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 8, 2021

