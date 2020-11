"Tengo un montón de recuerdos", las anécdotas de Russo sobre Maradona

Este miércoles a la noche, mientras habían convocatorias multitudinarias en el Obelisco, los alrededores de la Bombonera y toda la Argentina, Boca arribó a Buenos Aires después de la suspensión del partido contra Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

En Ezeiza, Miguel Ángel Russo fue el único del plantel en hablar con la prensa y no pudo ocultar toda su tristeza por la noticia.

El entrenador de Boca contó cómo tomaron la noticia en la concentración en Porto Alegre, pero nos sacó una sonrisa con sus recuerdos con Diego Armando Maradona.

"Tengo un montón de recuerdos con Diego. Comer en la mesa con él...", empezó diciendo Russo, quien compartió Selección Argentina con él.

"A mí me gusta comer naranja y él se ponía a hacer jueguito para ablandarla, y le decía 'Diego, dámela porque se me va el hambre', no se le caía nunca. Otra foto que tengo con él es que me tocó hacer un gol con la Selección y él me vino a abrazar, con Venezuela en las Eliminatorias del '85. No era común que Diego te corriera a abrazar", aseguró.

Por último, contó: "Otra, fui dejé el fútbol y fui a Nápoli. Me tomé un tren con los bolsillos vacíos, y cuando me voy a retirar del hotel él había pagado todo. Son situaciones que te marca la vida".

