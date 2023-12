Oficial: Neymar no jugará la Copa América del 2024

Será uno de los grandes torneos de un 2024 que se acerca lentamente y que tiene a Brasil esperando por cambios de peso. A la espera de saber que ocurre con la saga Carlo Ancelotti, por la Verdeamarelha descartan el regreso de Neymar para la Copa América de Estados Unidos. Rodrigo Lasmar, médico del combinado con más Copas del Mundo, anuncia por todo lo alto que el crack de Al-Hilal se pierde el certamen.

Todo se debe gracias a la lesión sufrida ante Uruguay. Aquella rotura de ligamentos en la rodilla de Neymar supuso un parón a largo plazo que alguno veía posible interrumpir durante el torneo de selecciones. La Verdeamarelha no cuenta para junio con un delantero que antes de agosto tendrá solo jornadas de recuperación. Se viene tiempo para los Rodrygo, Endrick, Vinicius, Gabriel Jesús y demás. Rodrigo Lasmar confirmó todo en entrevista con Rádio 98 fm. No hay prisas en la recuperación del ex PSG, Barcelona o Santos.

“Seis semanas después de la cirugía, no hay tiempo, es demasiado temprano, no tiene sentido apresurarse para recuperarse antes y correr riesgos innecesarios. Nuestra expectativa es que esté listo para volver al inicio de la temporada 2024 en Europa, que es en agosto”, empezaba el médico de Brasil sobre una lesión difícil y en la que cada caso es un mundo. Hablamos de un torneo que nunca ha podido ser ganado por Ney.

Lasmar pidió calma a la hora de poner una fecha con su regreso. Neymar tendrá varios meses por delante de cara a solventar un retorno marcado igualmente por las expectativas del Al-Hilal: “La expectativa es que vuelva a jugar, necesitamos tener paciencia. Hablar de un regreso antes de nueve meses es prematuro; esto es un concepto global para la recuperación de ligamentos. Es muy importante respetar el tiempo biológico, el tiempo que el organismo tarda en incorporar ese ligamento”.

Neymar no llega a Estados Unidos 2024. Brasil tendrá actividad en la fase de grupos junto a combinados como uno de Concacaf, Paraguay y Colombia. Se viene un certamen donde la Verdeamarelha es el vigente subcampeón y donde el último título en este sentido llegó ante Perú en el 2019. El crack del Al-Hilal, que ha ganado medalla olímpica y Copa Confederaciones con la selección, nunca ha podido levantar el certamen. Hasta agosto, que nadie piense en el regreso de Ney.

Los números de Neymar en Brasil

El astro supone una de las grandes caras en la historia de una selección que atraviesa momentos de cambio en todos los sentidos. 128 partidos y 79 goles después, Brasil espera por el regreso de un Neymar que tras romperse los ligamentos ante Uruguay allá por el mes de octubre, mira ya a la campaña 2024/2025.

¿Dónde será la Copa América del 2028?

De momento solo existen rumores alrededor del tema. Los más fuertes llegan sobre una posible candidatura de Uruguay junto a dos países más para albergar la edición del torneo de selecciones más antiguo de este juego. De momento, la cabeza se encuentra puesta en Estados Unidos 2024.