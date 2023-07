Sporting Cristal jugó un partido terrible en todas sus líneas de competencia, no logró hacerse grande en la cancha y eso lo terminó pagando carísimo en el mano a mano. Emelec fue un rival bastante criterioso, además, de ser sumamente ordenado en todas sus líneas.

Los rimenses llenaron el Estadio Nacional de Lima, sus hinchas cumplieron en la tribuna, pero en la cancha no fueron bien representados. Eso es lo que más le dolerá seguramente a quienes están frente a la realidad hasta el siguiente partido, de vuelta en Guayaquil.

CALIFICACIONES DE LOS JUGADORES DE SPORTING CRISTAL VS. EMELEC:

Renato Solis (6): el portero peruano no tuvo mayores responsabilidades a la hora de cuidar el arco de Sporting Cristal. El gol no es su responsabilidad.

Jhilmar Lora (6): dentro de los mejores en defensa y en ofensiva. Puede tomarse como el jugador menos criticable esta noche.

Gianfranco Chávez (6): jugó bien, pero quizás junto a su pareja de defensa central terminó quedando expuesto por el tanto de Emelec.

Ignácio da Silva (7): el mejor jugador de Sporting Cristal por escándalo. Correcto tanto en la Liga 1, como en la Copa Sudamericana.

Nilson Loyola (5): sorprende cómo con tan poco fútbol le alcanza para ser titular. Seguramente Pasquini con el paso de los partidos, ganará el puesto.

Yoshimar Yotún (6): el capitán de Sporting Cristal no hizo un gran partido como les tiene acostumbrado. Hoy no fue la aduana correcta para competir, y se notó su poca intensidad.

Jesús Pretell (6): fue uno de los puntos más altos en el mediocampo. Pero en el gol de Emelec, aparece en la foto mirando a su marca, eso terminará siendo su punto en contra sin duda alguna.

Jesús Castillo (3): el peor de la cancha, llamado a jugar un gran duelo porque posiblemente se vaya vendido. Hoy cerró un partido para el olvido. Está muy lejos del jugador que ilusionó en su momento.

Joao Grimaldo (6): el extremo peruano hoy intentó por donde pudo, lastimosamente no le salieron las cosas del todo bien. Se le notó frustrado, y con cuentas pendientes a la hora de tomar mejores decisiones.

Brenner Marlos (5): no fue el 9 que necesitó hoy Sporting Cristal, lejos de su mejor forma física, no terminó siendo el soporte en punta. Además, el juego del cuadro rimense no le aportó demasiado.

Alejandro Hohberg (3): el enano junto a Jesús Castillo podría compartir el puesto del peor del partido. Todas las decisiones en ofensiva, fueron tomadas de pésima forma. Se fue cambiado por eso.

INGRESARON:

Washington Corozo (5): en el tiempo que estuvo en cancha, no trascendió en cancha. Intentó encarar, pero muy lejos de su mejor versión.

Jostin Alarcón (5): ahora se entiende por qué no es titular en Sporting Cristal. Dejó de ser una buena alternativa para Tiago Nunes.

Leandro Sosa (4): todavía no se entiende si es un jugador ofensivo o defensivo. Casi siempre, errático a la hora de poder generar peligro al rival. Hoy otro partido para el olvido.

Nicolás Pasquini (5): se le vio muy poco en cancha, pero se nota que el poderío físico lo ayudará cuando lo necesiten en Sporting Cristal.

Irven Ávila (sin puntuación): en el tiempo que estuvo en cancha, no trascendió en cancha.