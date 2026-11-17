Uno de los más grandes del mundo estaría muy interesado en el fichaje de Kevin Viveros.

El delantero colombiano vive uno de los grandes momentos de su carrera en Brasil con los colores de Paranaense. Por lo cual, ahora reportan que Kevin Viveros podría llegar a uno de los equipos más importantes de Argentina como nuevo fichaje.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra y Sebastián Srur, River Plate estuvo preguntando por condiciones para el fichaje de Kevin Viveros. El goleador del Brasileirao atrae al gigante argentino para hacer un importante movimiento en la siguiente temporada.

No obstante, según Sierra y Srur, Paranaense no podrá fácil su salida y es ahí donde tendría un problema River. Puesto que, no solo ellos están interesados en el colombiano son varios los clubes del extranjero que miran a Viveros como un fichaje estelar.

Atlético Nacional ganaría dinero con Kevin Viveros

Por otro lado, Atlético Nacional también tiene un 30% de una futura venta para Kevin Viveros. Por lo cual, el delantero se podría ir a cualquier equipo que el ‘Verde’ se ganará una importante fortuna por el monto de su transferencia para la siguiente temporada.

Kevin Viveros juega en Paranaense. (Foto: GettyImages)

Las estadísticas de Kevin Viveros en esta temporada

En esta temporada con Paranaense, Kevin Viveros ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcó 22 goles y dio 4 asistencias. Suma en cancha más de 3.000 minutos. Su valor de mercado es de 20 millones de euros y tendría una clausula de 60 millones.

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Todos los equipos interesados en Kevin Viveros

Kevin Viveros viene atrayendo a equipos como Aston Villa y Sunderland de la Premier League. Los dos clubes también lo sondean para un posible fichaje y es ahí donde River también lo tiene complicado, pero no imposible.

En síntesis: