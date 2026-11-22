A Deyverson ya le informaron que no seguirá en Liga de Quito y se ofreció públicamente a un grande de Argentina para el 2027.

A falta de confirmación oficial, Liga de Quito no renovará a Deyverson para la próxima temporada. El delantero brasileño lo sabe y por eso no evita ofrecerse a otros equipos, esta vez públicamente.

En charlas con Slakun TV, Deyverson se ofreció a jugar en River Plate de Argentina, generando algo de sorpresa. El delantero brasileño justamente los enfrentó y fue pieza clave para eliminarlos de la Libertadores 2024.

“Si River Plate me llama, yo voy corriendo, a dejar la vida porque yo soy así”, arrancó el brasileño que dejará Liga de Quito con menos de 10 goles y un salario de 75 mil dólares mensuales.

“Soy una mercadería, un profesional. No puedo escupir para arriba porque me caerá en la cara”, finaliz´´o señalando que jugaría en cualquier equipo dónde lo llamen.

Es la segunda vez que se ofrece a un equipo pese a tener contrato con los ecuatorianos, ya hace pocas semanas dijo que le gustaría volver al Palmeiras, dónde ganó su propia Libertadores.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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